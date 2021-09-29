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Motosiklet kazasında ölen gencin ailesi, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
Motosiklet kazasında ölen gencin ailesi, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, motosikletle işinden eve dönerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 aylık evli Oğuz Pınarcıoğlu'nun ailesi, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, motosikletle işinden eve dönerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 aylık evli Oğuz Pınarcıoğlu'nun ailesi, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çalışan 25 yaşındaki Pınarcıoğlu'nun kullandığı 35 BAA 502 plakalı motosiklete, 25 Eylül gecesi işinden evine döndüğü sırada plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir araç çarptı.

Pınarcıoğlu, kazanın ardından arkadan gelen iş yerine ait işçi servisindeki mesai arkadaşları tarafından yol kenarında yaralı halde bulundu.

Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Pınarcıoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası geniş çaplı çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı. Şu ana kadar yapılan incelemelerde herhangi bir ize ulaşamayan polis, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Sürücünün henüz ortaya çıkmamış olması, 25 Temmuz'da hayatını Merve Pınarcıoğlu ile birleştiren Oğuz Pınarcıoğlu'nun ailesinin yaşadığı acıyı ikiye katladı.

Evlatlarını, hayatının baharında trafik kazasında kaybeden aile, sürücünün bir an önce bulunmasını istiyor.

Baba Harun Pınarcıoğlu, oğlunun işe genellikle servisle gidip geldiğini ancak kaza günü, yeni aldığı motosikletini kullandığını belirtti.

Oğlunun kullandığı motosiklete bir tırın çarptığının kazadan sonra söylendiğini anlatan Pınarcıoğlu, şöyle konuştu:

"Kavşakta yeşil ışık yanınca hareket ediyor ancak karşı taraftan gelen araç çarpıp durmadan devam ediyor. Oğuz'un arkasından gelen servis aracındaki arkadaşları, motosikleti görüyor. Durumu sağlık ekiplerine bildiriyorlar. Ambulansa taşınırken Oğuz'un gülümsediğini söylediler. Oğlum hastanede vefat etti. Sürücünün insanlık namına durup yardımcı olması gerekirdi. Bu kişinin bulunup en ağır cezayı almasını istiyoruz ki başka insanlara da zarar vermesin."

Kazaya ve oğlunun ölümüne neden olan sürücüden şikayetçi olduklarını vurgulayan Pınarcıoğlu, "Polis merkezinde kendilerine bir kamera görüntüsünün olduğunu ama tam net olarak görünmediğini söylediler. Olayın aydınlatılması için polis özel bir ekip oluşturmuş. Kemalpaşa'dan Turgutlu istikametine tüm kamera görüntüleri taranmış fakat henüz bir ize rastlanmadı. Kazaya neden olan sürücünün yakalanacağına inanıyorum." dedi.

Merve Pınarcıoğlu da 25 Temmuz'da evlendiği eşini çok genç yaşta kaybetmenin acısını yaşadığını anlattı.

Sürücünün teslim olmasını beklediklerini kaydeden Pınarcıoğlu, "O şoförün vicdanına seslenmek istiyorum. Aracından inip elini tutabilirdi, o anda yanında olabilirdi, bunu yapabilirdi, eşimi orada yalnız bırakmazdı, ambulansı çağırabilirdi. Eşimin vadesi dolmuş, biz Allah'a ve kadere inanan insanlarız, zaten ömrü buraya kadarmış ama belki bize biraz zaman kazandırabilirdi, biz son kez sesini duyabilirdik. Lütfen teslim olsun ve adaletin karşısına çıksın." diye konuştu.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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