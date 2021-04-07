Motosiklet kazasında ölen genç toprağa verildi
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Motosiklet kazasında ölen genç toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet kazasında ölen genç toprağa verildi

Karaman'da kullandığı motosikletin virajı alamayarak devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Karaman'da kullandığı motosikletin virajı alamayarak devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, merkeze bağlı Bucakışla köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enis Emre Karagöz'ün (19) kullandığı 42 ETF 81 plakalı motosiklet, virajı alamayarak devrildi. Vatandaşların ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Enis Emre Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Genç için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Gencin ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından Enis Emre Karagöz Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında toprağa verildi. - KARAMAN

Motosiklet kazasında ölen genç toprağa verildi
Motosiklet kazasında ölen genç toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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