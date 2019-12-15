Motosiklet kazasında ölen Afgan gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı
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Motosiklet kazasında ölen Afgan gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

BAĞCILAR TEM Otoyolu'nda motosiklet kazasında hayatını kaybeden Afganistan Kuzey Balkh Eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu Mir Shahzad Rabi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

15.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:05
Motosiklet kazasında ölen Afgan gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı
BAĞCILAR TEM Otoyolu'nda motosiklet kazasında hayatını kaybeden Kuzey Balkh Eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu Mir Shahzad Rabi'nin cenazesi Kurumu'ndan alındı.

TEM otoyolu İstoç Mevkii'nde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Kuzey Balkh Eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu 18 yaşındaki Mir Shahzad Rabi'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Buradaki işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu önüne gelen Mir Shahzad Rabi'nin okul arkadaşları gözyaşı döktü.Yakınları tarafından teslim alınan cenaze Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesine götürüldü. Cenazenin konsolosluktaki işlemlerin ardından Afganistan'a götürüleceği öğrenildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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