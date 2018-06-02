Motosikletle Toprak Yığınına Çarpan Genç, İstinat Duvarının Üzerinde Kaldı

Bursa'da meydana gelen akıl almaz kazada toprak yığınına çarpan motosikletin üzerindeki genç, istinat duvarının üzerinde kaldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

TOPRAK YIĞININA ÇARPIP TAKLA ATTI

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel çevre yolunda seyir halinde olan Barış Ç. (17) yönetimindeki 16 KPY 78 plakalı motosiklet, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Lisesi kavşağı mevkiinde virajda savruldu. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki toprak yığınına çarparak havada takla attı.

İSTİNAT DUVARININ ÜSTÜNE KALDI

Motosikletin sürücüsü yere düşerken, arkasında bulunan arkadaşı Ömer A. (17) havalanarak sitenin 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarının koruma tellerine çarparak, duvar üzerinde asılı kaldı. Akıl almaz kazada istinat duvarında kalan genç için tüm ekipler seferber oldu.

SÜRÜCÜ İLE ARKADAŞI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarına çıkmak için büyük çaba sarf etti. Sedyeleri üst üste koyarak yaralıya ulaşan sağlık ekipleri, yaralıyı aşağıya indirmek için sedye tahtasına sabitledi. Güvenlik önlemi alınarak emniyet ekipleri, çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin mücadelesiyle istinat duvarından indirilen genç ile sürücü arkadaşı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜNÜN VÜCUDUNDA ÇEŞİTLİ KIRIKLAR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İstinat duvarının üzerinden kurtarılan gencin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. İstinat duvarına çarparak hurdaya dönen motosiklet ise çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.