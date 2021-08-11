Motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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Motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Motosiklet kazasında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Karatepe köyünde meydana geldi. Köyde seyir halinde olan Ali Rıza Keskiner'in (51) kullandığı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan sürücü Ali Rıza Keskiner'i Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Keskiner hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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