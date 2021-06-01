Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Olcay Tokat ve arkadaşı Fatma Şule Tanrıverdi'nin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Avcılar'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Olcay Tokat ve arkadaşı Fatma Şule Tanrıverdi'nin cenazeleri memleketlerine gönderildi. Gençlerden geriye fotoğrafları kaldı.

Avcılar Ambarlı alt geçidinde dün yaşanan kazada kaldırıma çarpan motosikletten fırlayarak sürüklenen Olcay Tokat (19) ve arkadaşı Fatma Şule Tanrıverdi (15) hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından Tokat ve Tanrıverdi'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelere teslim edildi. Olcay Tokat'ın memleketi Ordu'da, Fatma Şule Tanrıverdi'nin ise Hatay Reyhanlı'da toprağa verileceği öğrenildi. Hayatını kaybeden gençlerden geriye fotoğrafları kaldı. - İSTANBUL

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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