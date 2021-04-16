Motosiklet kazasında felç olan Nazım, snowboardla hayata tutundu
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Motosiklet kazasında felç olan Nazım, snowboardla hayata tutundu

Motosiklet kazasında felç olan Nazım, snowboardla hayata tutundu
Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor

HOLLANDA'da geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felci olan Nazım Erarslan (41), hastalık sonrası dönüş yaptığı memleketi Kayseri'de snowboard yaparak hayata tutundu.

HOLLANDA'da geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felci olan Nazım Erarslan (41), hastalık sonrası dönüş yaptığı memleketi Kayseri'de snowboard yaparak hayata tutundu. Erarslan, "Snowboardla kendimi biraz daha geliştirirsem paraşütlü snowboard denemek istiyorum" dedi.

Hollanda'da yaşayan TIR şoförü Nazım Erarslan, 2008 yılında motosiklet kazası geçirdi. Ağır yaralanan Eraslan, 2,5 ay yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan uyandıktan sonra omurilik felci olduğunu öğrenen Erarslan, 1 yıl fizik tedavi gördü. TIR şoförlüğünden malulen emekli olan evli 3 çocuk babası Erarslan, 2014 yılında memleketi Kayseri'ye kesin dönüş yapma kararı aldı. Ailesiyle birlikte memleketine gelen Erarslan, kayak sezonunda Erciyes'te snowboard yapıyor. Çeşitli spor dallarıyla da ilgilenen Erarslan, "Çocukluktan itibaren kayak deneyimim olmuştu. O zaman 10-11 yaşlarındaydım. Snowboard yeni yeni canlanıyordu. Ben de bu spora geçiş yaptım. Pandemi nedeniyle spor salonları kapalıydı. Biz omurilik felçlileri kendimizi geliştirmek için spor yapmamız gerekiyor. Kayseri'de de güzel bir Erciyes Dağı var. Biz de bu imkandan yararlanabilmek için harekete geçtik. Snowboard yapmaya başladık" diye konuştu.

'PARAŞÜTLÜ SNOWBOARD DENEMEK İSTİYORUM'Erarslan, kaza geçirdikten sonra eşinin kendisine önemli katkı sağlığını belirterek, "Engelliler olarak kendimizi eve kapatmayalım. Pandemi sürecinde tabii ki evde kaldık ama önümüz inşallah açık olacak. Pandemiyi de yeneceğiz. Benim bu başarımda en çok emeği geçen eşim Ebru Erarslan'dır. Kazadan sonra uzun süre Erciyes'e çıkamadım. Kaslarım çok zayıftı. Önce spor salonunda kaslarımı güçlendirmem gerekiyordu. Orada çalıştık. Daha sonra denemek için çıktık ve ilk denememizde başarılı olduk. Alıştırma yaptıkça kendimi geliştirdim. Şimdi yardımla da olsa kayabiliyorum. Snowboardla kendimi biraz daha geliştirirsem paraşütlü snowboard denemek istiyorum" ifadelerini kullandı.'ENGEL DİYE BİR ŞEY TANIMIYORUM'

Sosyal aktivite yapmayı çok sevdiğini kaydeden Erarslan, "İstemek lazım. İsteklerimiz çok olduğu için çok şükür ayaktayız. Engelli olarak pes etmiyoruz. Erciyes A.Ş'ye yardımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu imkanları sağladıkları için çok mutluyuz. Ayrıca rahatsızlığım sürecinde bana destek olan Kübra Öcal hocama da çok teşekkür ederim. Ben çalışmayı seviyorum. Başaracağıma da inanıyorum. Engel beyinde bitiyor. Ben engel diye bir şey tanımıyorum. Kendimi de engelli olarak hissetmiyorum. Bir şeye emek veriyorsan mükafatı vardır. Sadece spor için değil her alanda böyledir. Engelli arkadaşlarıma tavsiyem o dört duvar arasından çıksınlar. Hayatı yaşamaya baksınlar" şeklinde konuştu.

Motosiklet kazasında felç olan Nazım, snowboardla hayata tutundu
Motosiklet kazasında felç olan Nazım, snowboardla hayata tutundu
Motosiklet kazasında felç olan Nazım, snowboardla hayata tutundu
Motosiklet kazasında felç olan Nazım, snowboardla hayata tutundu
Motosiklet kazasında felç olan Nazım, snowboardla hayata tutundu
Motosiklet kazasında felç olan Nazım, snowboardla hayata tutundu
Motosiklet kazasında felç olan Nazım, snowboardla hayata tutundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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