Motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti

Motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa Turgutlu'da sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir genç hayatını kaybetti.

Manisa Turgutlu'da sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir genç hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında maden yolu olarak bilinen yolda sabahın ilk saatlerinde motosiklet kazası meydana geldi. Çaldağı mevkiinden Derbent Mahallesine seyir halinde olan Mustafa Kırdar yönetimindeki 45 AAY plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri Mustafa Kırdar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze İzmir Adli Kurumuna gönderildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Turgutlu'nun sevilen eğitimcilerinden Hüseyin Kırdar'ın oğlu olan Mustafa Kırdar, Adli Tıp incelemesinin ardından toprağa verildi. - MANİSA

Motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bacayı temizlemek için benzin döktü, üst kat komşusunun evini yaktı
Bacayı temizlemek için benzin döktü, üst kat komşusunun evini yaktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Muharrem İnce Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Acun Ilıcalı Burak Özçivit İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:34:18. #1.15#

title