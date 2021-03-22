Motosiklet kazasında ayağı janta sıkışan genç kız, kurtarıldı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde motosikletin devrildiği kazada 17 yaşındaki kızın, tekerin jantına sıkışan ayağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan genç kız, hastanede tedaviye alındı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Ö.G. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücünün arkasında bulunan E.S. adlı kızın ayağı motosikletin tekerinin jantına sıkıştı.
GENÇ KIZIN AYAĞI SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekibi, genç kızın ayağını kurtardı. E.S, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı