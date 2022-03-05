Motosiklet kazasında ağır yaralanmıştı, 172 günlük yaşam savaşını kaybetti - Haberler

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Motosiklet kazasında ağır yaralanmıştı, 172 günlük yaşam savaşını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklet kazasında ağır yaralanmıştı, 172 günlük yaşam savaşını kaybetti

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Taraklı ilçesinde motosikletten düşerek ağır yaralanan adam, yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TARAKLI, SAKARYA (İHA) - SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Taraklı ilçesinde motosikletten düşerek ağır yaralanan adam, yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Taraklı ilçesinde 14 Eylül 2021 tarihinde Halit Karapekmez (35) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrilmişti. Meydana gelen kazada sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Karapekmez, 172 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Taraklı Devlet Hastanesinde temizlik personeli olarak görev yapan 3 çocuk babası Karapekmez'in cenazesi ise ikindi namazı sonrasında Hacıyakup Paşalar Mahallesi'nde toprağa verildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sakarya, Taraklı, Eylül, 3. Sayfa, Haberler

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