Motosiklet kazası kuzenleri ayırdı
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Motosiklet kazası kuzenleri ayırdı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kuzenlerden biri hayatını kaybetti.

Motosiklet kazası kuzenleri ayırdı
26.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:15

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kuzenlerden biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, bayramın ikinci günü gece geç saatlerde ilçeye bağlı Kuşçu Köyünde meydana gelen kazada, Oğuzhan Ceren'in (16) kullandığı 80 DU 957 plakalı motosiklet ile kuzeni H.C. (17) idaresindeki 80 DD 974 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sırasında ağır yaralanan Oğuzhan Ceren (16) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan H.C. çağrılan ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıla tedavi altına alındı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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