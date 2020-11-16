Motosiklet kazası kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Motosiklet kazası kamerada

16.11.2020 18:30 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:35
Motosiklet kazası kamerada

ANKARA'da, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsünün yaralandığı kaza, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ANKARA'da, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsünün yaralandığı kaza, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, öğle saatlerinde Ankara- Samsun yolu Elmadağ mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak, ardı ardına düşmenin hızıyla yan döndü. Güçlükle ayağa kalkabilen sürücü, yoldan geçen araçların çarpmaması için yol kenarına geçti. Kaza anı, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.


Motosiklet kazası kamerada
Motosiklet kazası kamerada
Motosiklet kazası kamerada
Motosiklet kazası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sarıyer'de motosiklet kazası kamerada
Sarıyer'de motosiklet kazası kamerada
Küçükçekmece'de motosiklet kazası: 2 yaralı
Küçükçekmece'de motosiklet kazası: 2 yaralı
Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü
Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump Berat Albayrak Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Sibel Can Şener Şen Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Arda Turan Ersun Yanal Lance Stroll Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Cuma Milli Medya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Motosiklet kazası kamerada - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 18:37:37. #1.15#
title