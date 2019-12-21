Motosiklet kazası: 2 yaralı
Bursa'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bursa'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde seyreden Tolga S. idaresindeki 34 GY 6163 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Hakan B'nin kullandığı 16 H 5079 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kaza nedeniyle yere savrulan sürücüler yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.