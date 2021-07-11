Motosiklet kazası: 2 ölü
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Motosiklet kazası: 2 ölü

Motosiklet kazası: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet orta refüjde bulunan ağaca çarptı.

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Bor ilçesi Harım Mahallesi'nde gece meydana geldi. Sait Burhan Buldak (25) yönetimindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Sait Burhan Buldak (25), Metin Özçelik (26) ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 genç kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Motosiklet kazası: 2 ölü
Motosiklet kazası: 2 ölü
Motosiklet kazası: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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