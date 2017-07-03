Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

BALIKESİR'İN Ayvalık İlçesi'nde, kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki Ahmet Sedef hayatı hayatını kaybetti, arkasında bulunan arkadaşı yaralandı..



Kaza, bugün sabah saatlerinde 150 Evler Mahallesi Ayvalık Şehirlerarası Otogar'ı (AŞTİ) yakınında meydana geldi. Aydın G. yönetimindeki 10 YN 962 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Ahmet Sedef idaresindeki 10 BFM 61 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan sürücü Sedef ile motosiklette yolcu konumunda bulunan 17 yaşındaki M.K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan motosiklet sürücüsü Ahmet Sedef hayatını kaybederken, M.K.'nın ise tedavisi sürüyor.



Kamyonet şoförü Aydın G.nin gözaltına alındığı kaza ile igili soruşturma sürüyor.



- Balıkesir