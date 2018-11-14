Motosiklet Kazalarında İnsan Faktörü

Ereğli Motosiklet Kulübü Başkanı Birol Bektaş, son dönemde yaşanan motosiklet kazalarının diğer sürücülerin hatalarından kaynaklandığını söyledi.

Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan motosiklet kazalarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Ölümlü ve yaralamalı meydana gelen kazaların oluş nedeninin diğer sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığını ileri süren Bektaş, "Çünkü motosiklet sürücülerinin karayolunda seyir etme hakkına müdahale edilmesinden kaynaklanmaktadır." dedi.

Trafikte motosiklet sürücülerine antipatiyle bakıldığını, bu algının mutlaka değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Bektaş, şöyle konuştu:

"Motosiklet sürücülerinin tamamını terbiye etmemiz imkansız. İki teker yapan ve gaz açan motosiklet sürücüleri yüzünden tüm motosiklet sürücülerini aynı gözde bakmak, zan altında bırakmak doğru bir davranış değil. Çünkü yaşadığımız kazalarının yüzde 90'ı trafikteki diğer araçlar sürücülerinden kaynaklanmasına rağmen biz motosiklet kullanıcıları olarak tüm araç sürücülerine aynı gözle bakmıyoruz. Seyahatlerde sürücülerimizin bir bölümü motosiklet kullanıcılarına yönelik son derece saygılı ve hassas davranıyor, bu sürücülerimize teşekkür ediyoruz.

Bazı sürücüler motosiklet sürücülerini taciz etmektedir. Bu taciz motosiklet sürücüsünün can güvenliğini tehlikeye sokmaktır. Bu tacizlerin yaşanmaması için tüm sürücülerin duyarlı ve birbirine saygı olmaya davet ediyoruz. Araç sürücülerinin motosiklet sürücülerine de aynı gözle bakmasını istiyoruz, bu konuda da hassasiyet bekliyoruz."

Bektaş, düzenleyecekleri çeşitli sosyal etkinliklerde motosiklet sürücülerine eğitim vermeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.