Motosiklet kaza yapan araca çarptı, sürücü arka camdan içeriye girdi
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Motosiklet kaza yapan araca çarptı, sürücü arka camdan içeriye girdi

Motosiklet kaza yapan araca çarptı, sürücü arka camdan içeriye girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaza yapan iki otomobili görmeyen alkollü motosiklet sürücüsü, duran araca çarparak arka camdan içeriye girdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaza yapan iki otomobili görmeyen alkollü motosiklet sürücüsü, duran araca çarparak arka camdan içeriye girdi. Motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Güvercinada Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ABD 501 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre şerit değiştirince karşı yönden gelen 09 BE 331 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası 09 ABD 501 plakalı hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilmek üzere ambulansın beklendiği sırada Liman istikametinden hızlı bir şekilde gelen Harun H. D. (30) yönetimindeki 09 AFA 983 plakalı motosiklet kaza yapan araçlardan birine çarptı. Hafif ticari araca hızla çarpan motosiklet sürücüsü arka camdan içeriye girdi. Yüzünde kesikler oluşan motosiklet sürücüsü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil kazasında ise yaralanan yabancı uyruklu bir kadın polis otosuyla hastaneye götürüldü. Motosiklet sürücüsünün hastanede yapılan testinde ise 119 promil, yabancı uyruklu kadında ise 199 promil alkol çıktığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazalarla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Motosiklet kaza yapan araca çarptı, sürücü arka camdan içeriye girdi
Motosiklet kaza yapan araca çarptı, sürücü arka camdan içeriye girdi
Motosiklet kaza yapan araca çarptı, sürücü arka camdan içeriye girdi
Motosiklet kaza yapan araca çarptı, sürücü arka camdan içeriye girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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