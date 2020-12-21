Motosiklet kavgasında gözaltına alınınca bayıldı
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Motosiklet kavgasında gözaltına alınınca bayıldı

21.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:59
Motosiklet kavgasında gözaltına alınınca bayıldı

ANTALYA'da akraba 2 aile arasında motosiklet hırsızlığı nedeniyle taş ve sopa ile av tüfeğinin kullanıldığı kavga çıktı.

ANTALYA'da akraba 2 aile arasında motosiklet hırsızlığı nedeniyle taş ve sopa ile av tüfeğinin kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada av tüfeğiyle rastgele ateş açan H.K., emniyete götürüleceği sırada baygınlık geçirdi. 

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.K.'nin evine ziyarete gelen arkadaşının motosikleti, akrabası olan M.K. tarafından çalındı. İkili arasında çıkan kavgaya 2 tarafın aileleri de karıştı. Taşlı sopalı kavga sırasında H.K. evdeki av tüfeğini alıp, sokağa çıktı ve rastgele ateş etti. Silah sesleri üzerine mahalleli, 112 Acil Çağlı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, elinde av tüfeği bulunan H.K.'yi ikna edip, gözaltına aldı. H.K., polis aracına götürüldüğü sırada kısa süreli baygınlık geçirdi. H.K., kendine gelmesinin ardından polis merkezine götürüldü.Mahallede önlem alan polis, maskesiz dolaşanlara da ceza uyguladı.


Motosiklet kavgasında gözaltına alınınca bayıldı
Motosiklet kavgasında gözaltına alınınca bayıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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