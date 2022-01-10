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Motosiklet karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı

Motosiklet karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı kadın yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, saat 14.20 sularında Devrim Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan N.K. idaresindeki 67 BL 356 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen N.E.'ye çarptı. Çarpmanın şiddeti ile N.E. yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan motosiklet sürücüsüne 4 bin 100 TL para cezası yazıldı. Sürücü N.K., ifadesi alınmak üzere Kdz.Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Motosiklet karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı

Motosiklet karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı

Motosiklet karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı

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