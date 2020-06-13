Motosiklet kamyonun altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Burdur'da kamyonla çarpışan motosikletteki kadın hayatını kaybetti, sürüsü olan oğlu yaralandı.
13.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:07
Burdur'da kamyonla çarpışan motosikletteki kadın hayatını kaybetti, sürüsü olan oğlu yaralandı.
Kaza, Bucak ilçesi Kocaaliler beldesi Kızılseki Köyü Sarıotlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.U. (16) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün ismi belirlenemeyen tomruk yüklü kamyonla orman yolunda çarpıştı. Motosikletin, kamyonun altına girmesi sonucu motosiklet sürücüsü O.U. yaralanırken aynı motosiklette yolcu olarak bulunan annesi Cemile U. (45) olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan O.U'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR
Kaynak: İHA