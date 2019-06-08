Motosiklet kamyonla çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Ahievren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Hacı Mahmut Çalış (50) yönetimindeki 34 UH 0480 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden Burak İltaş'ın kullandığı 16 SUM 89 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Burak İltaş, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, arkasında bulunan kardeşi Barış İltaş ise Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Barış İltaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Hüseyin Tayyar/İHA)

Kaynak: İHA