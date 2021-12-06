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Motosiklet kamyonetin altına girdi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet kamyonetin altına girdi: 2 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, motosikletin kamyonetin altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, motosikletin kamyonetin altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ata Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Server Alperen Altaş yönetimindeki 02 ABJ 773 plakalı motosiklet, Engin Semerci yönetiminde ki 55 K 1640 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motorsiklet, kamyonetin altına girdi. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Umutcan Tunur ile sürücü Server Alperen Altaş yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı şahıslara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye götürülürken polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Motosiklet kamyonetin altına girdi: 2 yaralı

Motosiklet kamyonetin altına girdi: 2 yaralı

Motosiklet kamyonetin altına girdi: 2 yaralı

Motosiklet kamyonetin altına girdi: 2 yaralı

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