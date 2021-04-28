Motosiklet, kamyonete çarptı: 2 yaralı
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Motosiklet, kamyonete çarptı: 2 yaralı

Motosiklet, kamyonete çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da motosikletin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da motosikletin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FP 939 plakalı motosiklet park halinde olan 23 ACA 528 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Motosiklet, kamyonete çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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