Motosiklet kamyona çarptı: 2 yaralı
BURSA'nın Karacabey ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
BURSA'nın Karacabey ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa- İzmir karayolu Karacabey bağlantı yolunda meydana geldi. Bursa yönüne giden Kubilay K. (29) yönetimindeki motosiklet, aynı yöne giden Dursun D. (44) yönetimindeki 19 NE 959 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, Kubilay K. ile arkasında oturan arkadaşı Melih A. (24) yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı gençler, ambulansla ilk müdahalelerinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
- Bursa
Kaza, Bursa- İzmir karayolu Karacabey bağlantı yolunda meydana geldi. Bursa yönüne giden Kubilay K. (29) yönetimindeki motosiklet, aynı yöne giden Dursun D. (44) yönetimindeki 19 NE 959 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, Kubilay K. ile arkasında oturan arkadaşı Melih A. (24) yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı gençler, ambulansla ilk müdahalelerinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
- Bursa
Kaynak: DHA
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