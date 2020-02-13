Motosiklet ıslak zeminde savruldu: 2 yaralı

13.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:11

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan bir motosikletin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, Talatpaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen plakasız motosiklet yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Takla atarak sürüklenen motosikletteki M.B. (25) ve M.A. (23) yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, tedavileri yapılmak üzere ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA