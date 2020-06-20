Motosiklet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Motosiklet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Motosiklet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
20.06.2020 23:04 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:09

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, traktör ile  motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Gaziantep yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Sakcagözü Mahallesi yakınlarında İbrahim T. yönetimindeki 27 GE 573 plakalı traktör ile Ali A.'nın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki C.D. ile traktör sürücüsü yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi Haber
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi Haber
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'in 'Kıyma makinesi' tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'in "Kıyma makinesi" tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Murat Boz Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Su Lgs Kaza Bodrum
Şu an buradasınız: Motosiklet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 23:22:04. #1.15#
title