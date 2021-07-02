Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Ereğli - Akçakoca yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mustafa Ö. (30) idaresindeki 67 ACB 227 plakalı motosiklet, tali yoldan ana yola dönen GE BB 1755 yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. - ZONGULDAK

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarım işçilerini taşıyan midibüsün freni patladı! Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı
Tarım işçilerini taşıyan midibüsün freni patladı! Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı
Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti
Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti
Yön levhasına çarparak ters dönen kamyonun şoförü feci şekilde can verdi
Yön levhasına çarparak ters dönen kamyonun şoförü feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Cem Yılmaz Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Aziz Yıldırım Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 10:39:04. #1.15#

title