Motosiklet ile simit taşınması kameraya yansıdı

KİLİS - Kilis'te, trafikte seyir eden bir motosikletin arkasında yolcu olarak binen kişinin 2 büyük tepsi simidi taşıması ilginç görüntüler oluşturdu.

Nüfus ortalamasana göre Türkiye'de en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, ulaşımın büyük bölümü motosiklet ile yapılıyor. Motosiklet zaman zaman taşımacılıkta dahi kullanılıyor. Motosikletin sürücüsü arkasına bindirdiği yolcunun iki eline büyük iki tepsi aldı. Trafikte seyir eden motosiklet ilginç görüntüler oluşturdu. Trafikte simit taşıyan motosiklet ve üzerindekilerin görüntüsü kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.