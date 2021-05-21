Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.

Kaza, Davutlar yolu üzerinde dün sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin D. yönetimindeki 09 AAU 549 plakalı Fiat otomobili ile Davutlar istikametinden Kuşadası istikametine seyir halinde ilerlediği sırada, yol üstünde dönüş yapmak istediği sırada, Kuşadası istikametinden Davutlar istikametine giden Nuri Çekiç (26) yönetimindeki 35 DY 155 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Çekiç metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla motosiklet sürücüsü Nuri Çekiç, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne, otomobil sürücüsü Sezgin D. ise Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki Nuri Çekiç hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alkollü sürücü polislerden kaçarken iki bekçiye çarptı: Birinin bacağı koptu, diğeri ağır yaralı
Alkollü sürücü polislerden kaçarken iki bekçiye çarptı: Birinin bacağı koptu, diğeri ağır yaralı
Ocakta unutulan yemek mahalleyi birbirine kattı
Ocakta unutulan yemek mahalleyi birbirine kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Esra Erol Sibel Can Hande Erçel Burak Sergen
Spor Arda Turan Şenol Güneş Sergen Yalçın Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 10:27:01. #1.16#

title