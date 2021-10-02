Manavgat'ta feci kaza: Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle böyle uçtu - Haberler
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Manavgat'ta feci kaza: Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle böyle uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manavgat'ta feci kaza: Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle böyle uçtu Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat'ta feci kaza: Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle böyle uçtu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosikletin çarpmasıyla birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan kişinin otomobilin üzerinden uçtuğu görüldü.

Kaza; Manavgat Kızılağaç Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sağ şeritten gelip oteller istikametine sola dönüş yapmakta olan Doğuş D.'nin kullandığı 34 EJL 012 plakalı otomobile, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Gülbek Ş.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarptı.

Havaya uçtu

Motosikletin adeta otomobilin sağ kapılarına saplanarak hurdaya döndüğü kazada, motosikletten otomobilin üzerine fırlayan motosiklet sürücüsü Gülben Şimşek ve otomobilin üzerinden yola fırlayan motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Hamdi Şimşek ağır yaralandı. Gülben Şimşek ve Hamdi Şimşek kardeşler, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hamdi Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Feci kaza kamerada

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu yolcu koltuğunda oturan kişinin havaya uçarak otomobilin diğer tarafına düştüğü, sürücünün ise otomobilin üzerine düştüğü görüldü. Öte yandan yaklaşık 1 ay önce aynı yerde kamyonun elektrik bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Mümine Şahin'in geçen hafta yaşamını yitirdiği bildirildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Manavgat'ta feci kaza: Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle böyle uçtu

Manavgat'ta feci kaza: Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle böyle uçtu

Manavgat'ta feci kaza: Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle böyle uçtu

Manavgat'ta feci kaza: Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle böyle uçtu

Manavgat'ta feci kaza: Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle böyle uçtu

Manavgat'ta feci kaza: Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle böyle uçtu

Manavgat'ta feci kaza: Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle böyle uçtu

Manavgat'ta feci kaza: Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle böyle uçtu

Manavgat'ta feci kaza: Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle böyle uçtu

Manavgat'ta feci kaza: Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle böyle uçtu

Manavgat'ta feci kaza: Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle böyle uçtu

Manavgat'ta feci kaza: Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle böyle uçtu

Manavgat'ta feci kaza: Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle böyle uçtu

Manavgat'ta feci kaza: Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle böyle uçtu
İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri
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