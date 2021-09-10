Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, motosikletle otomobil çapıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kıbrıs Caddesi üzerinde seyir halinde olan K.S. idaresindeki 27 AGP 239 plakalı motosikletle sürücüsü öğrenilemeyen 27 KK 575 plakalı Seat marka otomobil çapıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralılardan M.C'nin hamile olduğu öğrenildi.