Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi hafif yaralandı.

Tekirdağ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi hafif yaralandı.

Kapaklı ilçesi Yıldızkent Kavşağı'nda otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Saray istikametinden Kapaklı'ya doğru seyreden Nayim S. yönetimindeki 59 UP 5791 plakalı otomobil ile Gaziosmanpaşa Caddesi'nden kavşağa bağlanan Rıza D. yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Rıza D. ve o motosiklette yolculuk yapan Buse D. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
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