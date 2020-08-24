Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
24.08.2020 22:35 | Son Güncelleme: 24.08.2020 22:38

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sularında Devrim Bulvarı Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Sidal Sokak istikametinden Meydanbaşı Caddesi'ne dönmek isteyen Mehmet O. idaresindeki 67 T 5099 plakalı ticari taksi ile Devrim Bulvarı'ndan Meydanbaşı Caddesi istikametine ilerlemekte olan Uğur B. (19) idaresindeki 67 ABH 255 plakalı motosiklet kavşağa girdiği sırada çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Uğur B. ve yanındaki Taner K. (19) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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