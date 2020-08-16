Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdullah T., idaresindeki yabancı plakalı Volkswagen marka otomobil ile Mustafa Ş., idaresindeki plakasız motosiklet Mimar Sinan Mahallesinde çarpıştı. Kazada her iki sürücü yaralandı. Yaralı sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA