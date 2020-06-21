Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
21.06.2020 20:40 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:45
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Toros Mahallesinde E.G. yönetimindeki 01 AG 031 plakalı otomobil ile Hasan Basri I'nın kullandığı 01 ADD 862 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan yeğeni Ali H. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA