Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sivrice İlçesi Hazar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 23 GS 8159 plakalı motosiklet ile F.A yönetimindeki 23 KB 725 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. - ELAZIĞ