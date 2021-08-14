Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralandı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatma Y., idaresindeki 01 GS 227 plakalı Ford marka otomobil ile Ali U., idaresindeki 02 AT 265 plakalı motosiklet Kayalık mahallesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ali u.,ile motosiklete bulunan Yeter U., yaralandı. Kazada yaralanan her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı