Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - KONYA
Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
22.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:11
Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İsa G'nin kullandığı 42 GE 984 plakalı motosiklet Cafer Baran Caddesi'nde Bülent O. idaresindeki 42 GG 889 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü İsa G, 112 Acil Servis ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine götürüldü.endi.
Kaynak: AA