Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde motosikletin otomobille çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu Saraycık yol ayrımı civarında meydana gelen kazada, Caner K. (23) idaresindeki 16 LV 137 plakalı motosiklet, Mehmet G. (40) idaresindeki 11 DC 861 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK