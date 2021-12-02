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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Kılıçdede Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem G.'nin kullandığı 55 ACH 120 plakalı motosiklet ile Oktay A. idaresindeki 55 AGT 169 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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