Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre kurye olduğu öğrenilen A.O.'nun kullandığı 67 ABU 727 plakalı motosiklet ile T.O.'nun kullandığı 67 TU 406 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücü A.O. yaralanırken çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan 112 sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralı motosiklet sürücüsünün tedavisinin sürdüğü öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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