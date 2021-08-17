Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Süleymanlar Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinden Kemer istikametine seyir halinde olan Bülent Ö. idaresindeki 67 UD 008 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Volkan A. idaresindeki 67 ABZ 951 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Volkan A.'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından yolda trafik kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri olay yerinde kaza ile ilgili bilgiler alırken, yolda incelemelerde bulundu. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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