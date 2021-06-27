Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mahmut Burak Sever idaresindeki 34 CND 857 plakalı Peugeot marka otomobil ile Furkan Er idaresindeki 02 ABR 187 plakalı motosiklet Altınşehir mahallesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Furkan Er yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı