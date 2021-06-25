Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kerem E. (19) idaresindeki 67 ABY 428 plakalı motosiklet sürücüsü tali yoldan ana yola çıktığı esnada Volkan Ç.'nin kullandığı 67 AAK 701 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kazanın olduğu yere gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra sedye ile ambulansa aldı. Kerem E. ambulansta yapılan müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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