Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi Jet yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şaban B. idaresindeki 67 TP 098 plakalı Tofaş marka otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan İshak Ç. (32) idaresindeki 34 DHV 108 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yere düştükten sonra otomobilin altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü Şaban B., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bir restoranda kurye olarak çalışan İshak Ç.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı