Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kdz. Ereğli-Alaplı karayolu Kışla kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fırat E. (32) idaresindeki 67 SK 038 plakalı motosiklet, iddiaya göre sürücünün kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle Kdz. Ereğli istikametinden Alaplı istikametine seyir halinde olan ve Kışla kavşağından Kışla Sanayi Sitesi'ne girmek isteyen Aykut S. idaresindeki 67 SG 852 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelerek yaralıya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, daha sonra ambulansa alarak ilçede bulunan özel hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Fırat E.'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenilirken, hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Aykut S. İse ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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