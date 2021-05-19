Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 Yaralı
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 Yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 Yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Motosikletle çarpışan otomobil olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed O., idaresindeki 02 MA 0952 plakalı motosikleti, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobille Atatürk Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed O., yaralanırken otomobil sürücüsü ise aracıyla olay yerinden kaçtı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Muhammed O., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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