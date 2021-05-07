Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Enis Kayra B. idaresindeki 59 AAF 567 plakalı motosiklet Recaibey Sokak üzerinde seyir halinde olan Ali D. idaresindeki 39 TA 568 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Enis Kayra B. yaralandı. Kazanın ardından iddiaya göre, yaralı motosiklet sürücüsü Enis Kayra B. otomobil sürücüsü Ali D. ve otomobilde bulunan yakınları tarafından darp edildi. Darp edilen motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen polis ekipleri tarafından sokağa çıkma muafiyeti olmayan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülerken, otomobilde bulunan diğer iki yolcuya da kısıtlama tedbirlerini ihlalden ceza yazıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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