Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da motosikletli kuryenin otomobil ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

26.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:52
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

'da motosikletli kuryenin otomobil ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un ilçesi Karşıyaka Mahallesi Canik Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantada motosikletli kurye olarak çalışan Aykut Çakır idaresindeki 55 RR 046 plakalı motosiklet, Celal Dursun'un kullandığı 28 DL 262 otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralan motosiklet sürücüsü Aykut Çakır, 112 acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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