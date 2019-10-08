Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

08.10.2019 11:18

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Aziz A., idaresindeki 02 LC 755 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 BC 224 plakalı otomobil, Yeni Mahalle'de çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Aziz A., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA